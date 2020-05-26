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Пандемия коронавируса нового типа
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ОДКБ разделяет призыв генсека ООН объявить глобальное перемирие на время пандемии

При этом перемирие не может распространяться на террористические организации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержали призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша объявить глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в формате видеоконференции.

"По инициативе Армении и России был одобрен документ в поддержку призыва, с которым выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявить глобальное перемирие на период коронавирусной инфекции", - сказал он.

Как отметил министр, в заявлении оговорено, что перемирие не может распространяться на террористические организации, которые признаны таковыми Советом Безопасности ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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