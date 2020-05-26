Песков заявил, что изменения после пандемии не потребуют новых поправок к Конституции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса не означают, что потребуются новые поправки в Конституцию РФ, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не считают", - ответил представитель Кремля журналистам, на вопрос, не считают ли в Кремле, что нужны новые поправки к основному закону и что уже готовые поправки устарели.

Говоря о новых запросах общества, возникших во время пандемии, и на которые не отвечают подготовленные поправки, Песков заметил, что "общество - не закостенелая структура, это живой организм". "Естественно, постоянно вызревают новые запросы, которые, конечно же, все принимают во внимание, которыми все делятся, это абсолютно нормальный процесс течения жизни, развития общественной жизни", - уверен представитель Кремля.

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.