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Богомаз планирует оставаться в должности губернатора Брянской области до следующих выборов

Ранее Владимир Путин поддержал планы Александра Богомаза вновь баллотироваться на пост главы региона

ТАСС, 26 мая. Губернатор Брянской области Александр Богомаз не планирует досрочно слагать свои полномочия для участия в выборах главы региона и продолжит работу в должности до сентября 2020 года. На период избирательной компании он планирует взять отпуск, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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"Планируется, что Александр Богомаз будет оставаться в должности губернатора до выборов в сентябре 2020 года. Чтобы участвовать в избирательной кампании, возьмет отпуск, как и положено по юридическим нормам", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, проходившей в режиме видеоконференции, Александр Богомаз признался, что хотел бы участвовать в выборах губернатора Брянской области, если глава государства не будет против. Президент поддержал эти планы, назвав их правильным решением со стороны Богомаза.

В пресс-службе правительства области ТАСС сообщили, что решение о проведении выборов губернатора Брянской области должно быть принято на заседании областной думы. Его планируется провести в начале июня.

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2014 года назначил Богомаза врио губернатора Брянской области. До этого, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года, Богомаз был депутатом Госдумы. По итогам выборов, которые прошли 15 сентября 2015 года, он получил 79,96% голосов избирателей, 28 сентября вступил в должность губернатора региона.

На выборы в 2015 году Богомаз баллотировался от "Единой России", однако в ней, как и в других партиях, не состоял. Срок его полномочий истекает в 2020 году. В ноябре 2019 года Богомаз был избран секретарем регионального отделения партии.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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