Богомаз планирует оставаться в должности губернатора Брянской области до следующих выборов

ТАСС, 26 мая. Губернатор Брянской области Александр Богомаз не планирует досрочно слагать свои полномочия для участия в выборах главы региона и продолжит работу в должности до сентября 2020 года. На период избирательной компании он планирует взять отпуск, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Планируется, что Александр Богомаз будет оставаться в должности губернатора до выборов в сентябре 2020 года. Чтобы участвовать в избирательной кампании, возьмет отпуск, как и положено по юридическим нормам", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, проходившей в режиме видеоконференции, Александр Богомаз признался, что хотел бы участвовать в выборах губернатора Брянской области, если глава государства не будет против. Президент поддержал эти планы, назвав их правильным решением со стороны Богомаза.

В пресс-службе правительства области ТАСС сообщили, что решение о проведении выборов губернатора Брянской области должно быть принято на заседании областной думы. Его планируется провести в начале июня.

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2014 года назначил Богомаза врио губернатора Брянской области. До этого, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года, Богомаз был депутатом Госдумы. По итогам выборов, которые прошли 15 сентября 2015 года, он получил 79,96% голосов избирателей, 28 сентября вступил в должность губернатора региона.

На выборы в 2015 году Богомаз баллотировался от "Единой России", однако в ней, как и в других партиях, не состоял. Срок его полномочий истекает в 2020 году. В ноябре 2019 года Богомаз был избран секретарем регионального отделения партии.