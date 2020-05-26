МИД РФ: все участники Договора по открытому небу пострадают в случае его развала

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Европейская безопасность понесет потери в случае развала Договора по открытому небу (ДОН), как и все его участники. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

ДОН - это важнейший инструмент взаимодействия и сотрудничества между военными, что "само по себе служит целям укрепления доверия", отметили в МИД. "В условиях явного дефицита диалоговых общеевропейских площадок по вопросам военной безопасности утрату этого важного канала профессионального общения было бы очень трудно восполнить", - пояснили на Смоленской площади.

"Если смотреть шире, то придется признать, что потеряют все нынешние участники ДОН, а в конечном итоге и европейская безопасность в целом", - указали в министерстве.

Вопросы России

В МИД РФ подчеркнули, что Россия вносит наибольший вклад в реализацию договора. Западные страны фокусируют свой интерес в основном на России, Белоруссии, отчасти на Украине. Над остальными странами (Босния и Герцеговина, Грузия) они проводят единичные полеты. Количество же российских полетов над США составляет всего пять-шесть в год.

США при этом установили ряд ограничений при полетах над Алеутскими островами и Гавайями, также были случаи нарушения ими требований к проведению российских полетов над их территорией в 2015 и 2017 годах. Есть у России вопросы и к другим участникам соглашения, хотя это повод не "хлопать дверью" и выходить из договоренностей, а обсудить возникшие сложности.

Ответ на претензии США

По поводу главных претензий США к исполнению Россией договора в МИД РФ указали, что Москва строго придерживается своих обязательств. Ограничения на съемку у границ Абхазии и Южной Осетии вызваны выходом из соглашения Грузии. Москва готова снять их, если Тбилиси снова начнет выполнять свои обязательства.

Что касается ограничений на дальность полетов над Калининградской областью, то они обусловлены сложным воздушным трафиком над этим небольшим регионом. При этом аналогичные ограничения по дальности США введены для полетов над Аляской, однако в результате значительная часть этой территории выпадает из-под наблюдения, в то время как американцы и их союзники могут провести съемку практически всей территории Калининградской области.

В МИД РФ также указали на необоснованность обвинений в том, что РФ якобы ограничила возможность съемки при проведении военных учений "Центр-2019". Предложение российской стороны отложить второй этап полета из-за сложной воздушной обстановки в месте проведения учений было вызвано соображениями безопасности, на которые нередко ссылаются США и их союзники, когда ограничивают российские полеты.

Что касается аэродрома в Крыму, откуда могут осуществляться наблюдательные полеты и с помощью которого Москва якобы пытается заставить других участников признать здесь свой суверенитет, то полуостров является неотъемлемой частью РФ, и Россия в соответствии с требованиями соглашения обеспечила возможность вести съемку над его территорией.

В соответствии с договором

В министерстве иностранных дел указали, что договор предусматривает строгий контроль над проведением съемки и используемым оборудованием, что исключает возможность злоупотреблений. Попытки обвинить Россию в том, что она якобы использует более точное оборудование для наблюдения, не имеют под собой оснований.

В дипведомстве напомнили, что именно США, обвиняющие теперь Россию в наблюдении с помощью договора за объектами критической инфраструктуры стран НАТО, в свое время настаивали на том, чтобы вся территория стран-участниц была доступна для съемки.