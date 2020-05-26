МИД России рассчитывает на дальнейшее участие крымчан в работе на международных площадках

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия надеется на активное привлечение крымчан к дискуссиям на различных международных площадках. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ по итогам неформальной видеоконференции Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Крыму, которая состоялась 21 мая.

Инициированное Россией заседание Совбеза проводилось по так называемой формуле Арриа, которая позволяет приглашать не только представителей стран, но и неправительственных организаций. На нем выступили представители гражданского общества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова, главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину, а также других общественных деятелей. "Рассчитываем на дальнейшее активное участие крымчан в дискуссиях на различных многосторонних площадках", - отметили в дипведомстве.

"Эксперты обрисовали реальное положение дел на полуострове. Акцентировали зримые улучшения правозащитной ситуации на контрасте с периодом его украинской принадлежности. Развенчали раскручиваемые Украиной мифы о "гонениях" на крымских татар. На конкретных примерах подтвердили экстремистский характер запрещенной на территории России организации "Меджлис крымскотатарского народа". Среди наиболее острых проблем, с которыми пришлось столкнуться крымчанам, отметили перекрытие Киевом поставок воды и электричества, а также невыдачу жителям полуострова шенгенских виз", - говорится в комментарии.

На Смоленской площади указали, что представители российского Крыма впервые выступили на площадке ООН в Нью-Йорке. При этом США, Великобритания, Эстония, а также Украина, проигнорировали мероприятие.

О "формуле Арриа"

Встречи СБ ООН по "формуле Арриа" позволяют членам Совета Безопасности ООН обсуждать насущные проблемы не только между собой, но и с привлечением других стран, а также представителей гражданского общества. Этот формат был назван в честь венесуэльского дипломата Диего Арриа, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году, и предполагает участие всех членов Совбеза.