Власти Кубани заявили, что дистанционное голосование стало возможным за счет цифровизации

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного голосования возможно организовать в Краснодарском крае благодаря высокому уровню цифровизации, сказал ТАСС председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В понедельник председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявляла, что электронное голосование по поправкам к Конституции РФ может пройти в нескольких регионах России. Также она сообщала, что комиссия по результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) выбрала предпочтительную технологию для проведения дистанционного электронного голосования на региональных выборах в предстоящий единый день голосования, который планируется 13 сентября.

"На Кубани проживает более 5,5 миллиона человек, это густонаселенный регион, занимающий большую территорию. Многие наши жители заняты сельским хозяйством, что зачастую предполагает ненормированный рабочий день и отсутствие возможности сделать свой выбор по месту жительства в единый день голосования. Добавьте к этому еще и немалое число населенных пунктов, удаленных от крупных городов. Тем не менее высокий уровень цифровизации и возможность доступа в интернет практически с любой точки в Краснодарском крае позволят организовать процедуру дистанционного электронного голосования без видимых сложностей", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что большой опыт в организации и проведении избирательных кампаний и отсутствие существенных нарушений и каких-либо сбоев позволит успешно протестировать подобную систему в Краснодарском крае.

"Пандемия коронавируса наглядно показала, что мы должны быть готовы к новым вызовам в любой момент. И это касается не только эпидемиологической обстановки. Непредвиденные обстоятельства способны повлиять на многие аспекты нашей с вами жизни, изменить привычный уклад вещей. Поэтому подписанный Владимиром Владимировичем Путиным закон о дистанционном голосовании, на мой взгляд, будет работать в этом плане на опережение", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.