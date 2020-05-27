Косачев: угрозы санкций говорят о вере США, что РФ достроит "Северный поток - 2"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Санкционные угрозы свидетельствуют о вере США в способность России достроить "Северный поток - 2". Такое мнение высказал в среду на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о планах Вашингтона ввести новые санкции против проекта.

"Но курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить "Северный поток - 2" в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой", - считает Косачев.

Сенатор отмечает стремительную деградацию Америки из глобальной державы в "агрессивного своекорыстного диктатора", у которого не осталось никаких мер, кроме санкций, а целью является не давление, а ущерб.

"Но причинение значительного экономического ущерба в целях подчинения собственной идеологии - это мало чем отличается от "классического" терроризма. США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники", - пишет Косачев. Также он отмечает, что усиление агрессивного поведения происходит на фоне призывов многих авторитетных политиков остановить санкционную активность из-за необходимости противостояния общей вирусной угрозе, что важно и для Европы. "Но цель США - не помочь своим партнерам, а продать свой дорогой газ любой ценой", - уточняет сенатор. По его мнению, несмотря на то, что Вашингтон объясняет свои меры по "удушению" энергетического сотрудничества Европы с Россией противодействием якобы зависимости европейцев от Москвы, на самом деле Америка борется с независимостью Европы.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.