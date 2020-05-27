Врио главы Севастополя выдвинут на праймериз "Единой России" по отбору кандидата на выборы

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и директор школы Ирина Кравец участвуют в предварительном голосовании по отбору кандидата от партии "Единая Россия" на выборы главы города. Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального отделения партии.

"Предлагаю включить в список предварительного голосования <...> кандидата на выборах губернатора города Севастополя - Развожаева Михаила Владимировича, врио губернатора города Севастополя, секретаря регионального отделения партии", - сказала на заседании вице-спикер городского парламента Татьяна Лобач.

Вторым участником предварительного голосования определена член "Единой России", директор школы Ирина Кравец. С 2014 до 2019 года она была депутатом Заксобрания Севастополя. Обе кандидатуры утверждены решением президиума регионального отделения партии.

В разговоре с журналистами Развожаев отметил, что для него это "большая ответственность". "Мы с коллегами должны отчитаться по программе, за которую мы брали на себя ответственность во время выборов в законодательное собрание. <…> Будет озвучена и предвыборная программа на предстоящий период", - сказал он.

Развожаев был назначен врио главы региона в июле 2019 года, ранее он занимал должность руководителя исполкома ОНФ. О намерении участвовать в выборах главы города он заявил вскоре после этого.