Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ борьбу с коронавирусом и обстановку в Сирии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обсудили в среду по телефону глобальные усилия по борьбе с коронавирусом и обстановку в Сирии в связи с пандемией.

"Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции. Он также рассказал о содействии, оказываемом Россией партнерским странам для преодоления пандемии и ее последствий, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора. - Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по линии Россия - ВОЗ, а также пути повышения эффективности глобального сотрудничества в сфере здравоохранения".

Также была рассмотрена ситуация в Сирии с акцентом на меры, принимаемые специализированными учреждениями ООН, включая ВОЗ, для улучшения гуманитарной обстановки в стране и помощи в борьбе с распространением коронавируса.