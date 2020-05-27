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Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ борьбу с коронавирусом и обстановку в Сирии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обсудили в среду по телефону глобальные усилия по борьбе с коронавирусом и обстановку в Сирии в связи с пандемией.

"Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции. Он также рассказал о содействии, оказываемом Россией партнерским странам для преодоления пандемии и ее последствий, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора. - Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по линии Россия - ВОЗ, а также пути повышения эффективности глобального сотрудничества в сфере здравоохранения".

Также была рассмотрена ситуация в Сирии с акцентом на меры, принимаемые специализированными учреждениями ООН, включая ВОЗ, для улучшения гуманитарной обстановки в стране и помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияТедрос Аданом Гебрейесус
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