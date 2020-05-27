Зампостпреда России в ООН призвал снять санкции с Сирии и Донбасса в период пандемии

ООН, 27 мая. /ТАСС/. Односторонние санкции в отношении Сирии, а также меры властей Украины в отношении Донецкой и Луганской народных республик бьют по простым гражданам в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил в среду заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, проходящем по видеосвязи.

Он обратил внимание на важность призыва генсека ООН к прекращению военных действий для борьбы с пандемией. "Но это будет недостаточным без напоминания о его же призыве к снятию санкций, которые могут помешать странам сдерживать пандемию", - подчеркнул Кузьмин.

Дипломат указал, что снятие односторонних санкций, в том числе с Сирии, нужно, чтобы "обеспечить доступ к медицинской помощи, безопасным и недорогим лекарствам, вакцинам, средствам личной защиты и продовольствию".

"Удушающие санкции бьют по простым сирийцам, не давая властям страны закупать нужное медицинское оборудование, воздействуя на гуманитарные НПО, которые боятся также попасть под санкции", - пояснил он.

"Карательные меры могут быть и еще более постыдными, когда они используются правительством страны в отношении своего народа, я говорю сейчас об Украине, - продолжил зампостпреда. - Киев продолжает жесткую репрессивную политику в отношении Донецка и Луганска, что уже негативно сказалось на более пяти миллионах жителей в конфликтной зоне".

"Наши западные коллеги предпочитают не обращать на это внимания и перекладывать ответственность", - констатировал Кузьмин.