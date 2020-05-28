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Лавров назвал недопустимой политику односторонних санкций в период глобальных катаклизмов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Практика односторонних санкций негуманна и недопустима во время общечеловеческих катаклизмов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания "Глобал таймс".

"Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира, хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки?" - задается вопросом Лавров.

"Россия решительно и последовательно выступает против подобной антигуманной практики, которая совершенно недопустима во время общечеловеческих катаклизмов", - заявил глава МИД РФ.

Такие санкции, продолжил министр, сужают возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, серьезно осложняют усилия по охране здоровья населения, бьют по его наиболее уязвимым, незащищенным слоям.

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