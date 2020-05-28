{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ в Женеве заявил, что методы Трампа при реформировании ВОЗ не подходят

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вопрос о реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) действительно существует, но методы президента США Дональда Трампа по его решению не подходят. Об этом заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Эта проблема [необходимость реформы ВОЗ] действительно существует, - признал дипломат. - Но решать ее такими методами, как предлагает Трамп, просто недопустимо. Мы ни в коей мере этого не поддерживаем".

Выход США из Договора по открытому небу
Постпред РФ: выход США из ДОН негативно влияет на дискуссии по разоружению в Женеве
Москва по-прежнему выступает за продление СНВ-3, отметил Геннадий Гатилов
Читать полностью