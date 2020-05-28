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Песков заявил, что решение об отмене санкций должно приниматься странами сообща

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия в этом вопросе не должна солировать в одиночку

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что страны сообща должны принимать решение о снятии санкционных ограничений, неправильно ждать первых шагов от России. Такое мнение он высказал журналистам.

"В данном случае, безусловно, это решения, которые должны приниматься всеми одновременно. Вряд ли какое-то государство может солировать в одиночку. Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли Россия отменять, например, продуктовые ограничения, учитывая, что представители РФ различных уровней не раз заявляли о необходимости снятия санкций в условиях пандемии.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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