Постпред РФ: выход США из ДОН негативно влияет на дискуссии по разоружению в Женеве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) и другие подобные действия Вашингтона негативно влияют на дискуссии по разоружению в Женеве. Об этом заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"В этой ситуации, когда общая нестабильность, к сожалению, продолжается вследствие действий американской администрации и принимаемых ею решений - сначала это был Договор о ракетах средней и меньшей дальности, теперь на днях они заявили о выходе из Договора по открытому небу, - все это не создает конструктивного фона для дискуссий по разоруженческой тематике и здесь, в Женеве", - сказал он.

Как отметил Гатилов, Москва по-прежнему выступает за продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), но Вашингтон пока не дал ответа по этому вопросу. "Пытаемся в рамках "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживать на плаву дискуссию по разоруженческой проблематике, но считаем, что общим позитивным сигналом могло бы стать подтверждение ядерными государствами известной формулы Горбачева - Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Работаем над этим в рамках наших контактов с другими представителями "ядерной пятерки", - подчеркнул дипломат.

По словам Гатилова, перспективы восстановления работы в обычном формате площадок по обсуждению темы разоружения в Отделении ООН в Женеве пока неясны: "Все происходит в онлайн-формате, что создает определенные организационные и процедурные трудности. Тем не менее есть попытки хотя бы в онлайн-формате продолжать дискуссию".