Постпред РФ в Женеве: Запад продолжает политизировать права человека в условиях пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Западные страны по-прежнему политизируют тему прав человека в условиях пандемии коронавируса, чтобы оказывать давление на неугодные режимы. Об этом заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, пандемия высветила серьезные проблемы в правозащитной области. "Вирус политизации в сфере международной защиты прав человека, к сожалению, продолжает существовать. Попытки использовать правозащитные аргументы для продвижения собственной политической повестки дня еще живы и активно используются западными странами", - сказал он.

Как указал дипломат, чтобы система ООН могла эффективно способствовать продвижению прав человека, необходимо учитывать позиции всех стран. "К сожалению, такого подхода к деятельности правозащитных органов ООН мы пока не наблюдаем, а, наоборот, наблюдаем попытки политизировать и использовать тему прав человека для того, чтобы оказывать давление на так называемые неугодные режимы", - констатировал он.

Гатилов отметил, что Россия будет избираться в Совет ООН по правам человека, где намерена отстаивать свои приоритеты. "Конечно, мы готовы к любым разумным преобразованиям, которые будут пользоваться широким консенсусом, но будем подходить к этому весьма осторожно и с учетом мнения всех государств-членов, а не только какой-то его части", - подчеркнул он.