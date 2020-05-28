Постпред РФ: сирийский конституционный комитет будет созван в Женеве сразу после пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Повестка работы сирийского конституционного комитета согласована, он будет созван сразу после окончания пандемии. Об этом заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, эпидемия коронавируса поставила на паузу процесс сирийского урегулирования. "До того как разразился кризис, в Женеве были активные контакты по сирийскому урегулированию. Буквально накануне того, как вся эта деятельность прекратилась, удалось согласовать повестку работы конституционного комитета по Сирии", - отметил дипломат.

"Как только обстановка позволит, как только в Женеве начнут действовать международные организации, откроется Дворец наций, будет предпринята попытка созыва конституционного комитета, чтобы продолжить поиски политического урегулирования сирийского конфликта", - подчеркнул Гатилов.

Постпред добавил, что поддерживает контакты со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "Лично общаюсь с ним по телефону, а наши коллеги поддерживают контакты с офисом спецпосланника, - указал он. - Так что мыслительный процесс идет".

Первое заседание Конституционного комитета Сирии состоялось в октябре прошлого года в Женеве. Комитет был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога.