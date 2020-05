В Думе намерены поставить перед властями США вопрос о кампании по дезинформации о России

"Мы будем выходить на Федеральную комиссию по связи США. По сведениям от наших источников, именно комиссия вместе с Конгрессом США выработали такую стратегию", - сообщил Шхагошев в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, ряду СМИ, включая агентство деловых новостей Bloomberg, "дано прямое указание продолжать [кампанию], но не давать публичных объяснений".

"Я сейчас будут налаживать связь с Федеральной комиссией по связи, у нас уже все их координаты есть. Думаю, что предварительно разговор с ними состоится сегодня-завтра", - добавил депутат. По его словам, в Госдуме намерены добиться от данного ведомства полноценной реакции в связи с серией недавних материалов об РФ в западной прессе, оказавшихся недостоверными. "Пусть скажут, что у них есть эта стратегия или что ее нет", - добавил Шхагошев.

Ранее руководитель бюро Bloomberg в России Торри Кларк-Ширнина отказалась от встречи с депутатами Госдумы, хотя перед этим изъявляла готовность ответить на вопросы российских парламентариев касательно публикаций агентства о ситуации с коронавирусом в РФ. До этого российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg принести извинения за содержащуюся в материале агентства дезинформацию об уровне доверия президенту РФ. В дипмиссии пояснили, что в материале агентства "со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%", тогда как реальный рейтинг составляет 67,9%.

Агентство Bloomberg также ранее внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения. Дипмиссия разместила сообщение на своей странице в Facebook, в котором отмечалось, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Газета Financial Times в свою очередь ранее разместила материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times также появилась публикация, касающаяся количества летальных исходов в период пандемии в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет с требованием опровергнуть недостоверную информацию.