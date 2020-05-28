Россия признательна ФРГ за помощь в освобождении захваченных в водах Бенина моряков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия признательна Германии за энергичное содействие в освобождении захваченных пиратами в территориальных водах Бенина троих российских моряков. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат особо отметила "важную и полезную роль германской стороны", которая с самого начала и вплоть до момента вызволения российских моряков из пиратского плена находилась в постоянном плотном контакте с российским диппредставительством в Абудже (Нигерия). "В результате совместной слаженной работы, которую проводили дипломаты двух стран, а также представители судовладельца удалось добиться освобождения наших соотечественников", - добавила она.

"Мы выражаем признательность германским партнерам, в частности посольству ФРГ в Абудже и генеральному консульству этой страны в Лагосе, а также всему внешнеполитическому ведомству ФРГ за энергичные усилия и эффективное взаимодействие с нашими диппредставительствами в успешном решении столь чувствительного и острого вопроса", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что решение осложнялось в том числе введенными по всему миру из-за пандемии коронавируса ограничительными мерами на передвижение.

О захвате моряков

19 апреля пираты пробрались на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, который находился на якорной стоянке в территориальных водах Бенина. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега. Несколько часов спустя силам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить 11 членов экипажа контейнеровоза. Однако часть заложников - группа из 8 человек - осталась в руках пиратов, в том числе трое россиян. После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками и вышли за пределы территориальных вод Бенина.

23 мая трое российских граждан были освобождены. Вечером того же дня они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне с целью последующего возвращения в Россию.