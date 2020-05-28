Постпред РФ при ОБСЕ раскритиковал давление в ЕС на русскоязычные СМИ в интернете

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Россия не может закрыть глаза на дискриминацию русскоязычных СМИ в Евросоюзе, где принимаются инициативы, продвигающие инструменты давления на российскую прессу в интернете. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации.

"Не можем не обратить внимания на факты дискриминации во всемирной сети русскоязычных СМИ в странах ЕС. Под предлогом борьбы с раздуваемой угрозой российской дезинформации в различных структурах Евросоюза принимается огромный массив резолюций и инициатив, продвигающих цензуру и инструменты давления на русскоязычную прессу в интернете", - отметил Лукашевич.

В качестве примера он привел новые европейские стандарты СМИ. "Европейский комитет по стандартизации 18 декабря 2019 года опубликовал рекомендации цифровым платформам и национальным медиарегуляторам учитывать опубликованные стандарты прессы в своей работе и поощрять только те СМИ, которые в них вписываются. Кроме того, после публикации документа ведомство призвало СМИ добровольно пройти эту стандартизацию. Налицо создание цензурного механизма, позволяющего в обход международных обязательств влиять на функционирование глобальной информационной матрицы", - уверен постпред РФ.

По его словам, речь в таком случае идет о том, что страны, которые продвигают такие инициативы, лишают собственное население доступа ко всему спектру источников информации, включая ее альтернативные варианты. Кроме того, Лукашевич указал на указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении на три года запрета на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей. "Украинское руководство вновь продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную политику в отношении российских медиаресурсов", - отметил он.

В связи с этим постпред РФ призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в соответствии с его мандатом отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на случаи дискриминационного давления на прессу, а также на "системные попытки подчинить глобальное информационное пространство узким групповым интересам государств".