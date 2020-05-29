Премьеры стран СНГ обсудят меры по борьбе с коронавирусом и несколько документов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудит с главами правительств стран СНГ в формате видеоконференции совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Предполагается, что главы правительств уделят внимание актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении российского кабмина.

Повестка заседания Совета глав правительств СНГ включает рассмотрение 15 вопросов. Среди них проект Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, определяющий базовые принципы и основные ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран СНГ, а также ряд других документов в рамках объединения. Обсуждаться будут темы кооперации в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

Узбекистан в этом году председательствует в СНГ, поэтому заседание пройдет под председательством узбекского премьер-министра Абдуллы Арипова. Помимо него и Мишустина в мероприятии также примут участие премьер-министры Азербайджана Али Асадов, Белоруссии Сергей Румас, Казахстана Аскар Мамин, Молдавии Ион Кику, Таджикистана Кохир Расулзода, а также вице-премьеры Армении Мгер Григорян и Киргизии Эркин Асрандиев, зампредседателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и председатель исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Борьба с вирусом и долгосрочное сотрудничество

Как сообщили в аппарате правительства РФ, основное внимание на предстоящем заседании планируется уделить совместной борьбе с коронавирусной инфекцией и наращиванию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте преодоления последствий данного заболевания. По итогам дискуссии будет принято заявление о противодействии коронавирусу, нацеленное на объединение усилий государств - участников СНГ в борьбе с распространением инфекции.

На рассмотрение глав правительств выносится проект Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, который определяет базовые принципы и ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран Содружества на долгосрочную перспективу. В транспортной сфере планируется утвердить Приоритетные направления сотрудничества до 2030 года, предусматривающие развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала стран Содружества.

Для анализа экономического и социального развития стран СНГ, а также внутренних и внешних энергетических рынков участники встречи одобрят прогноз производства и потребления энергоресурсов стран объединения до 2030 года. Помимо этого на рассмотрение глав правительств выносятся две Стратегии на 2021-2030 годы - в области международного молодежного сотрудничества и физической культуры и спорта. Кроме этого, главы правительств планируют одобрить Основные мероприятия сотрудничества в области культуры на 2021-2025 годы. Эти документы закладывают основные ориентиры взаимодействия стран СНГ в соответствующих областях.

Документы и кадровые решения

По итогам заседания ожидается подписание соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ - Консорциума в сфере высшего образования СНГ. Документом определяются содержательные и организационные аспекты деятельности будущего учебного заведения.

Для утверждения на заседании подготовлена и Стратегия сотрудничества государств - участников СНГ в области туризма на 2021-2030 годы, она нацелена на консолидацию усилий органов государственной власти стран Содружества, национальных туристических организаций и иных субъектов туристической индустрии.

Помимо этого, как ожидается, будет подписано и соглашение о Совместной системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ, которое призвано способствовать наиболее полному и эффективному использованию национальных систем связи. Для рассмотрения главами правительств подготовлен также ряд кадровых решений, касающихся деятельности органов Содружества. В том числе на заседание вынесен вопрос о назначении заместителя руководителя Антитеррористического центра стран СНГ.

Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 25 октября 2019 года в Москве.