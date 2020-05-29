В Тамбовской области сняли запрет на собрания партий, введенный из-за пандемии

ТАСС, 29 мая. Губернатор Тамбовской области подписал постановление об отмене введенного из-за ситуации с коронавирусом запрета на проведение собраний политических партий в регионе. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации области.

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"На основании складывающейся на территории области эпидемиологической ситуации, в регионе снят запрет на проведение заседаний руководящих органов политических партий, их региональных и других структурных подразделений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проведение заседаний возможно при условии соблюдения мер санитарной безопасности - измерения температуры при входе на мероприятие, использования средств индивидуальной защиты, социальной дистанции и дезинфекции помещений.

В 2020 году в Тамбовской области пройдут выборы губернатора, а также депутатов муниципальных советов, включая Тамбовскую городскую думу.

В регионе постепенно смягчают введенные из-за ситуации с пандемией ограничения. В регионе открыты производства, магазины и торговые центры, организованы дежурные группы в детских садах. С 25 мая для посещения открыты библиотеки. При этом необходимо соблюдение мер безопасности - социальной дистанции и масочного режима.

На данный момент в области подтверждено 2 845 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1 037 человек выздоровели, отмечено 9 летальных исходов.