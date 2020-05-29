Депутаты Госдумы выступили за активное взаимодействие с парламентом Ирана нового созыва

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы выступают за продолжение активного взаимодействия с иранскими законодателями в целях развития сотрудничества двух стран и противодействия современным угрозам. Об этом говорится в поздравлении спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина в адрес нового председателя парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммада Багера Галибафа.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ выступают за продолжение активного взаимодействия с иранскими законодателями в интересах развития сотрудничества между нашими странами, укрепления региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам", - говорится в тексте поздравления, который в пятницу распространила думская пресс-служба.

Кроме того, Володин в отдельном письме поблагодарил экс-спикера иранского парламента Али Лариджани, который 12 лет возглавлял законодательный орган. "Хочу выразить вам слова благодарности за нашу работу по межпарламентскому взаимодействию. Совместно мы смогли продвинуть решение актуальных вопросов отношений наших стран в рамках парламентского измерения, региональной безопасности, борьбы с терроризмом", - указал спикер Госдумы.

Он также заметил, что с участием Лариджани "получили развитие различные форматы межпарламентского сотрудничества, такие как Совещание спикеров парламентов стран Евразии, международный форум "Развитие парламентаризма". "Вы стали одним из инициаторов конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", - напомнил Володин.

Меджлис 11-го созыва официально начал работу 27 мая. Парламентские выборы прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в законодательный орган, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. В 11 округах в апреле должен был пройти второй тур, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на сентябрь этого года.