Захарова: перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация продолжает деградировать

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Объявленное в январе 2020 года перемирие в Ливии окончательно сорвано, затягивание кризиса грозит стране катастрофическими последствиями. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

"Мы констатируем, что ситуация в Ливии продолжает деградировать. Объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия возобновились в полном объеме. При этом ситуация на земле сегодня существенно отличается от той, что была на момент прекращения вооруженного столкновения. Благодаря массированной внешней помощи баланс сил изменился", - сказала она.

"Мы убеждены, что дальнейшее затягивание нынешнего кризиса, а мы характеризуем его как системный кризис, грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями", - добавила дипломат.