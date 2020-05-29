Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама взаимодействие в Совбезе ООН

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Вьетнама Сергей Лавров и Фам Бинь Минь в пятницу по телефону обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание стороны уделили взаимодействию наших стран в Совете Безопасности ООН. Предметно рассмотрены наиболее актуальные вопросы на повестке дня этого органа, включая ситуацию в Сирии, Ливии и вокруг иранской ядерной программы, - отметили в министерстве. - Рассмотрены перспективы формирования постмиротворческого присутствия ООН в Судане и продления санкционного режима СБ в отношении Южного Судана".

Главы МИД подтвердили схожесть подходов РФ и Вьетнама к решению ключевых международных проблем.

"Министры высоко оценили состояние двусторонних отношений, подчеркнув обоюдную приверженность России и Вьетнама последовательному углублению всеобъемлющего стратегического партнерства, - говорится в сообщении. - Сергей Лавров и Фам Бинь Минь также обменялись мнениями о дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и АСЕАН, обсудили график контактов на текущий год".