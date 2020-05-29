Захарова заявила, что некоторые страны в условиях пандемии продлевают визы платно

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ряд стран, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, продлевают визы на платной основе. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

"Мы очень благодарны странам, которые отнеслись к ситуации с пониманием, продлевая визы или отказываясь от денег за продление визы. Но при этом есть страны, которые на такие шаги не пошли. И продление визы стоит огромных денег, а люди лишены этих средств. Не только на продление виз, они в принципе их лишены", - сказала она.

Захарова отметила, что многие люди, застрявшие за рубежом из-за ограничений, связанных с коронавирусом, столкнулись с целым рядом серьезных проблем, как отсутствие работы, связи с домом, транспортной логистики и многими другими.

"И тут еще нужно платить за продление визы. Хотя не человек создал эту ситуацию, а обстоятельства. Это объективно. И в некоторых странах продление визы стоит сотни долларов, очень дорого, - добавила дипломат. - И этот опыт тоже требует осмысления и должен коснуться нашей дипломатической работы".