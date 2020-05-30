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Косачев: разрыв США связей с ВОЗ не является проявлением глобального лидерства

Сенатор назвал решение Вашингтона угрозой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что прекращение США отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), о котором в пятницу объявил президент Дональд Трамп, не является проявлением лидерства, что в этом решении нет "понимания рисков".

"В решении Трампа нет ничего ни от понимания рисков, ни от осознания ответственности. Если глобальное лидерство - это разрушение одних из глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза", - написал политик в Facebook.

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссия
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