Перминов: высокая конкуренция наблюдается на праймериз "Единой России" в ряде регионов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Высокая конкуренция сложилась в ряде регионов на предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. При этом серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил замсекретаря генерального совета единороссов Сергей Перминов.

"Мы не видим грубых нарушений и тщательно разбираемся с информацией, которая появляется в социальных сетях или СМИ. Но мы видим высокую конкуренцию и различные ее проявления,", - приводит слова Перминова пресс-служба единороссов в субботу. Перминов добавил, что в числе регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом - Рязанская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Воронежская и Смоленская области.

По его мнению, проекции такой конкурентной борьбы могут быть интерпретированы теми или иными наблюдателями за процессом "как якобы нарушения". "Это политика, живой и, еще раз подчеркну, конкурентный процесс. Думаю, некоторые итоги предварительного голосования удивят многих участников процесса. Безусловно, будут люди, которые с ними не согласятся. На этой почве могут возникать резонансные заявления", - допускает замсекретаря генсовета партии.

Однако, заверил он, процедура идет в строгом соответствии с регламентами.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году предварительное голосование из-за пандемии нового коронавируса впервые проходит полностью в режиме онлайн с 25 по 31 мая. В процедуре участвуют более 6 тысяч кандидатов.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель. Каждый желающий может зарегистрироваться на официальном сайте предварительного голосования и сделать свой выбор, пройдя верификацию через портал госуслуг.