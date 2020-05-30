В наблюдении за всероссийским голосованием примут участие более 1,3 тыс. организаций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 1300 общественных организаций примут участие в работе по наблюдению в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ. Об этом в субботу сообщила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева на заседании рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

Она отметила, что, согласно закону о поправке к Конституции РФ, для наблюдения за общероссийским голосованием и подсчетом голосов Общественная палата РФ и палаты регионов назначают наблюдателей.

"Работу по подготовке пула наблюдателей мы начали сразу после принятия закона, провели большую экспертно-организационную работу, создали рабочую группу по общественному контролю", - сказала она на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции. Михеева добавила, что в ОП были приняты положения о назначении наблюдателей, а в ЦИК РФ от палаты был направлен представитель.

"Мы постарались максимально охватить всех, кто заинтересован в участии в общественном наблюдении и пригласили к этому ведущие общественные организации. На сегодняшний день уже более 1300 общественных организаций вовлечены в процесс подготовки наблюдателей, подписаны соглашения о сотрудничестве между ОП по вопросу о подготовке и назначению общественных наблюдателей. И такие же соглашения мы подписали с политическими партиями, они выразили готовность направить наблюдателей", - сообщила секретарь ОП.

Михеева также указала на то, что обычные граждане также могут выдвинуть свои кандидатуры для назначения их наблюдателями.

"Это на самом деле несложно. На сегодняшний день на нашем сайте общественныйнаблюдатель.рф зарегистрировано более 82 тыс. кандидатов в наблюдатели", - резюмировала она.