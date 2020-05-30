Медведев считает, что позиция Белого дома по ДОН и СНВ будет иметь серьезные последствия

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН), а также отношение Белого дома к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будут иметь серьезные последствия. Такое мнение выразил в субботу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия", - написал Медведев на свой странице в социальной сети "ВКонтакте" после совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались окончательная позиция Москвы по выходу США из ДОН и ситуация вокруг СНВ-3.

О договорах

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.