"Единая Россия" завершает праймериз по отбору кандидатов к сентябрьским выборам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в воскресенье завершает предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

Предварительные итоги праймериз, которые в этом году ввиду пандемии коронавируса впервые проходили полностью в режиме онлайн с 25 мая, подведет председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов, Медведев "проведет онлайн-совещание с региональными отделениями партии, посвященное завершению электронного предварительного голосования партии, в ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги голосования".

Праймериз-2020: статистика и особенности

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

В этом году в праймериз, проходящих онлайн, участвуют больше 6 тыс. кандидатов. Как сообщал ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак, средний конкурс составляет около пяти человек на место, в то время как в прошлом году он был 4,2, около 40% участников - это молодые люди, среди кандидатов много беспартийных, относящих себя к сторонникам "Единой России", новых лиц, большинство из них предприниматели, работники образования и культуры, серьезно увеличилось по сравнению с предыдущими годами число врачей.

По данным замсекретаря генсовета "Единой России" по вопросам партийного строительства Сергея Перминова, среди регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место - Рязанская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Воронежская и Смоленская области.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель соответствующего региона, где будут проходить выборы. "Единая Россия" - единственная партия в РФ, у которой есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в режиме онлайн.

По данным пресс-службы единороссов, в качестве избирателей на предварительное голосование зарегистрировались более миллиона человек, свой выбор уже сделали почти 900 тыс. из них.

Как подчеркнул в субботу Перминов, "процедура идет в строгом соответствии с регламентами". По его словам, в партии проверяют все поступающие обращения, а также сообщения в СМИ и соцсетях о возможных нарушениях в ходе предварительного голосования, однако информация о серьезных нарушениях или технических проблемах не находит подтверждения.

Ранее Перминов сообщал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке, однако сейчас он работает без перебоев, а отдельные технические трудности пользователей "решаются в оперативном порядке службой поддержки".

Единый день голосования

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября.

По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.