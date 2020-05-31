{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Единая Россия" завершает праймериз по отбору кандидатов к сентябрьским выборам

В праймериз участвуют больше 6 тыс. кандидатов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в воскресенье завершает предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

Предварительные итоги праймериз, которые в этом году ввиду пандемии коронавируса впервые проходили полностью в режиме онлайн с 25 мая, подведет председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов, Медведев "проведет онлайн-совещание с региональными отделениями партии, посвященное завершению электронного предварительного голосования партии, в ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги голосования".

Праймериз-2020: статистика и особенности

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

В этом году в праймериз, проходящих онлайн, участвуют больше 6 тыс. кандидатов. Как сообщал ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак, средний конкурс составляет около пяти человек на место, в то время как в прошлом году он был 4,2, около 40% участников - это молодые люди, среди кандидатов много беспартийных, относящих себя к сторонникам "Единой России", новых лиц, большинство из них предприниматели, работники образования и культуры, серьезно увеличилось по сравнению с предыдущими годами число врачей.

По данным замсекретаря генсовета "Единой России" по вопросам партийного строительства Сергея Перминова, среди регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место - Рязанская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Воронежская и Смоленская области.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель соответствующего региона, где будут проходить выборы. "Единая Россия" - единственная партия в РФ, у которой есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в режиме онлайн.

По данным пресс-службы единороссов, в качестве избирателей на предварительное голосование зарегистрировались более миллиона человек, свой выбор уже сделали почти 900 тыс. из них.

Как подчеркнул в субботу Перминов, "процедура идет в строгом соответствии с регламентами". По его словам, в партии проверяют все поступающие обращения, а также сообщения в СМИ и соцсетях о возможных нарушениях в ходе предварительного голосования, однако информация о серьезных нарушениях или технических проблемах не находит подтверждения.

Ранее Перминов сообщал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке, однако сейчас он работает без перебоев, а отдельные технические трудности пользователей "решаются в оперативном порядке службой поддержки".

Единый день голосования

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября.

По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Глава Мосгордумы объяснил рост доходов за 2019 год продажей ценных бумаг
Сумма, которую задекларировал Алексей Шапошников за прошлый год, превысила 1,95 млрд рублей
Читать полностью