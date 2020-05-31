Эксперт: Израиль пользуется текущей ситуацией в мире в своей экспансионистской политике

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Израиль, обладая полной поддержкой США, пользуется ситуацией, когда мир занят пандемией коронавируса, а арабо-мусульманский мир расколот, для продолжения своей политики экспансионизма. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Действия Израиля по сохранению статус-кво и фактической ползучей аннексии территорий, предназначенных решением ООН для создания палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и других регионах, - это безусловная политика его руководства. Израиль сейчас использует ситуацию, когда США и нынешняя администрация в Вашингтоне полностью поддерживает его действия", - сказал он.

Долгов подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа готова даже оказывать поддержку действиям, которые противоречат международному праву, а именно переносу столицы в Иерусалим, строительству новых израильских поселений и провозглашению Голанских высот территорией Израиля. "Израильское руководство считает, что есть шанс в этот период нынешней американской безусловной поддержки закрепить свои позиции и продвигать интересы Израиля, как оно их видит", - указал востоковед.

Складывающаяся в мире ситуация, включающая в себя существующий раскол в арабо-мусульманском мире и тот факт, что всеобщее внимание приковано к проблеме пандемии коронавируса, также не в пользу палестинцев, добавил он. По словам Долгова, низки шансы на успех и возможной ближневосточной конференции. "Даже если ближневосточная конференция состоится, то какого-либо радикального продвижения в решении палестинской проблемы с учетом интересов палестинских организаций вряд ли стоит ожидать. Потому что совершенно очевидно, что европейские участники международного "квартета" действуют в русле политики США, и ожидать, что это изменится, не приходится", - отметил эксперт, добавив, что в целом перспективы созыва такой конференции туманны.

Долгов отметил, что, хотя Россия и придерживается адекватной позиции в отношении этой проблемы - политическое справедливое урегулирование на основе решений СБ ООН, но с учетом интересов безопасности Израиля - в одиночку ей не удастся урегулировать застарелый конфликт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил 25 мая, что еврейское государство намерено начать осуществление шагов по распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину в июле 2020 года. 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу. 19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с США и Израилем.