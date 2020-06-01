Путин пожелал Пашиняну, у которого обнаружили коронавирус, скорейшего выздоровления

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у которого выявлена коронавирусная инфекция, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ответ Пашинян поблагодарил Путина за поздравление и добрые пожелания, а также за помощь, которую Россия оказывает Армении в борьбе с пандемией.

В понедельник утром Пашинян сообщил, что в день его рождения у него и членов его семьи подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. По его словам, симптомов заболевания ни у кого из них нет. Глава кабмина сообщил, что вся семья изолировалась, сам Пашинян будет работать из дома.