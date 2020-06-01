Источник: группа по изменениям в конституции может обсудить с Путиным дату голосования

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ, а также те, кто имеют отношение к организации предстоящего общероссийского голосования по поправкам, в понедельник могут обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным дату предстоящего голосования. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в группе.

"Такая встреча, как ожидается, состоится сегодня днем, присутствовать на ней будут сопредседатели и те, кто имеют отношение к общероссийскому голосованию. Вполне возможно, что будет обсуждаться именно дата голосования", - сказал собеседник агентства.

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.