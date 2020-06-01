Путин: тема семьи была в числе самых частых предложений граждан к поправкам в конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Вопросы защиты и поддержки семьи были среди наиболее частых предложений россиян во время обсуждения поправок к Конституции Росии. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями по случаю Международного дня защиты детей.

"Не случайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны", - сказал глава государства. Он выразил уверенность, что в основном законе нужно закрепить заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства.

"Это поправка в к конституции важна не только сегодня, но и, разумеется, на десятилетия вперед", - сказал Путин.