Митрофанова заявила, что Евгений Примаков может быть назначен главой Россотрудничества

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Евгений Примаков с большой долей вероятности будет назначен на пост руководителя Россотрудничества. Об этом в беседе с ТАСС в понедельник заявила Элеонора Митрофанова, которая возглавляет агентство сейчас.

"С большой вероятностью новым главой Россотрудничества будет назначен депутат Государственной думы Примаков", - сказала она.

На вопрос о возможных сроках смены руководителя ведомства собеседница агентства ответить затруднилась.

Примаков является членом комитета Госдумы по международным делам.