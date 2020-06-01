Миронов предложил Путину упразднить ФОМС и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реформированию системы здравоохранения, среди которых - упразднение Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и передача Роспотребнадзора в подчинение Минздрава.

"Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о комплексе мер, направленных на изменение системы российского здравоохранения, недостатки которой проявились в период пандемии коронавирусной инфекции. Ключевые инициативы лидера "Справедливой России" касаются упразднения ФОМС и передачи Роспотребнадзора в подчинение Минздрава", - говорится в сообщении пресс-службы Миронова.

В нем отмечается, что политик предлагает сделать управление здравоохранением более централизованным. "В том числе за счет создания подведомственной правительству государственной корпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций", - уточнили в пресс-службе. Парламентарий также предложил ввести должность первого заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача РФ.

"Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников", - цитирует Миронова его пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.