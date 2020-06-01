Первый замглавы МИД РФ выразил демарш послу Чехии из-за затягивания консультаций

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в понедельник на встрече с вызванным в МИД послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой выразил недоумение в связи с затягиванием чешской стороной проведения консультаций по улучшению диалога.

"Чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года", - говорится в сообщении российского дипведомства.

"Отмечено, что в последнее время атмосфера в двусторонних делах значительно деградировала, накопилось много проблем, созданных не по нашей вине. К диалогу на эту тему российская сторона готова, но продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию", - добавили в МИД РФ.

Как указывается в документе, российская сторона подчеркнула, что дальнейшие шаги в отношениях с Чехией будут выстраиваться в зависимости от реакции Праги на демарш.

Отношения между странами обострились на фоне демонтажа властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Консультации внешнеполитических ведомств двух стран были призваны разрешить возникшие разногласия.