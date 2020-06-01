Путин предложил обсудить дальнейшую работу над поправками в Конституцию РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым обсудить дальнейшую работу по поправкам к Конституции РФ.

"Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать о дальнейшей работе над поправками в конституцию", - заявил глава государства на рабочем совещании. В нем участвуют члены рабочей группы по подготовке поправок в основной закон.

Путин напомнил, что ранее была назначена "конкретная дата проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию (22 апреля - прим. ТАСС), но в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение, 25 марта оно было оформлено соответствующим нормативным актом о переносе даты всероссийского всеобщего голосования по поправкам в конституцию, исходя из основного, главного приоритета - сохранения жизни и здоровья граждан". "Ничего не может быть важнее этого", - уверен президент.

"За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события", - указал Путин.

"В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни", - сказал глава государства. По его оценке, "обстановка постепенно стабилизируется".

"Поэтому нам нужно еще раз вернуться к совместной работе над поправками к конституции", - обратился президент к участникам совещания. Он предложил обсудить, "что в ближайшее время нужно сделать".

Имплементация до вступления в силу изменений

Идеи некоторых поправок в Конституцию РФ настолько востребованы жизнью, что они имплементируются еще даже до вступления в силу соответствующих изменений, обратил внимание Владимир Путин.

"Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в конституцию. И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались, в том числе и рабочей группой, они востребованы, просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни", - сказал глава государства.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля, однако затем в связи с пандемией коронавируса оно было перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.