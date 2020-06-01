Клишас: ЦИК РФ удалось определить понятные правила проведения голосования по конституции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. ЦИК РФ смог изложить в своих документах простые, понятные и удобные правила проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил в понедельник сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Члены рабочей группы, члены ЦИК были едины в одном - те правила, по которым должно проводиться общероссийское голосование, эти правила должны быть простыми, понятными для людей, они должны быть удобными. Люди должны доверять как самой процедуре, так и результатам. Мне кажется, что ЦИК удалось очень хорошо эти принципы заложить в свои документы, включая и вопросы санитарной безопасности", - сказал Клишас в ходе рабочего совещания членов рабочей группы с президентом РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что вопросы, связанные с готовностью к проведению общероссийского голосования, в том числе готовность избирательных комиссий, обсуждались на заседании рабочей группы с участием представителей ЦИК РФ в субботу.

Также сенатор доложил президенту о состоявшемся в рамках заседания группы "подробном и интересном разговоре с представителями ВЦИОМ", в ходе которого обнаружилось, что информированность о содержании поправок среди граждан РФ значительно возросла за два с половиной месяца. "Это при том, что по объективным причинам информационное пространство у нас было занято, в первую очередь, информацией о борьбе с коронавирусной инфекцией. Это говорит о том, что поправки, которые содержатся в законе, продиктованы людьми, продиктованы жизнью", - отметил Клишас.

По его словам, по отдельным позициям информированность граждан о содержании текста поправок достигает 97%, "причем касается абсолютно всех возрастных групп". "Люди действительно вникли в содержание этих поправок. Причем вникали на фоне того, что происходило сегодня в стране. И актуальность этих поправок стала для многих очевидна", - подчеркнул сопредседатель рабочей группы.

О поправках и голосовании

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. На совещании в понедельник Путин одобрил проведение общероссийского голосования по поправкам к конституции 1 июля. День голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть объявлен нерабочим, заявил позднее ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.