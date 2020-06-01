Лавров обсудил с генсеком ООН урегулирование в Сирии, Ливии и борьбу с пандемией

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии, а также тему борьбы с пандемией коронавируса.

"Основное внимание было уделено проблематике сирийского и ливийского урегулирования с акцентом на отдельные аспекты деятельности ООН на данных направлениях, а также вопросам работы Всемирной организации по реагированию на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД РФ.