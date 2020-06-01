Косачев назвал своевременным решение провести голосование по поправке к конституции 1 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проведение общероссийского голосования по поправке к конституции страны 1 июля является своевременным решением. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметив, что это решение отвечает национальным интересам России и защищает права и интересы граждан.

"Мне представляется, что решение очень своевременное. Оно отвечает национальным интересам нашей страны и, безусловно, защищает права и интересы граждан через внесение дополнительных поправок в конституцию по всему кругу вопросов, которых они касаются", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

Косачев отметил, что выбранная дата голосования "абсолютно чиста юридически". "Есть четкое ощущение того, что граждане Российской Федерации, которым предстоит принять участие в голосовании, отлично понимают смысл поправок, определились в своем отношении к ним. [Они] будут иметь еще 30 дней, положенных по закону, чтобы окончательно свою позицию сформировать", - добавил он.

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд изменений, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Изначально общероссийское голосование было назначено указом президента на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено и что решение о новой дате будет принято в зависимости от развития ситуации и на основании рекомендаций специалистов.

Поправка вступит в силу только в случае одобрения на общероссийском голосовании. На совещании в понедельник Путин одобрил проведение общероссийского голосования по поправкам к конституции 1 июля.