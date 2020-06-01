Исаев поддержал решение о проведении голосования по конституции 1 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля, отметив, что дата определена исходя из соображений безопасности граждан.

"Я считаю данное решение правильным. <…> Я думаю, что президент, перенеся голосование с 22 апреля и назначив сейчас на 1 июля, руководствовался в первую очередь соображениями безопасности наших граждан", - сказал Исаев ТАСС в понедельник.

По его словам, выбор даты основан в том числе и на прогнозе эпидемиологической ситуации, так как к этому времени "будет очевидный спад заболеваемости, он уже прогнозируется". При этом Исаев подчеркнул важность самого голосования.

"На мой взгляд, пандемия еще раз подтвердила необходимость принятия соответствующих поправок в конституцию. Например, минимальный размер оплаты труда сегодня установлен на уровне прожиточного минимума трудоспособного человека, но так было не всегда. И мы знаем ситуации, когда правительство в условиях бюджетного дефицита приостанавливало рост МРОТ. Принятие соответствующей конституционной поправки сделает это невозможным. А сегодня мы видим, что целый ряд пособий, в том числе связанных с пандемией, а также форм помощи, например кредитов и субсидий, рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда", - подчеркнул Исаев.

Он напомнил, что закон может вступить в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. "Голосование необходимо, надеюсь, что большинство граждан примет в нем участие и поддержит предложенную поправку в конституцию", - отметил Исаев.

Голосование

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Ранее в понедельник Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Как отметил тогда глава государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.