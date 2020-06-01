ЦИК 2 июня может рассмотреть изменение порядка голосования по поправкам в конституцию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании 2 июня может рассмотреть вопрос о возобновлении подготовки к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ и изменении порядка проведения такого голосования. Это следует из проекта повестки заседания Центризбиркома, опубликованного в понедельник на сайте комиссии.

Согласно документу, первый пункт повестки предполагает обсуждение вопроса "о возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ".

Затем члены комиссии должны рассмотреть вопрос "о внесении изменения в порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", указано в проекте повестки заседания.

Кроме того, члены ЦИК планируют рассмотреть вопросы об изменении порядка организации общероссийского голосования на участках, образованных за пределами территории РФ, а также о проекте порядка дистанционного электронного голосования. Также будут рассмотрены вопросы использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и Государственной автоматизированной системы "Выборы" при проведении голосования.

Согласно документу, помимо этого планируется внести изменения в порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".