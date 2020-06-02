Песков переадресовал в ЦИК вопрос о голосовании по поправкам граждан России в Донбассе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Центризбирком вопрос о том, каким образом может быть организовано для жителей Донбасса, получивших российское гражданство, участие в голосовании по поправкам к конституции.

"Там действительно проживает очень много российских граждан. Это вопрос, который нужно адресовать в ЦИК, потому что именно они занимаются процессом организации голосования для граждан России", - сказал представитель Кремля.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

Указ президента РФ, позволяющий жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке, был подписан в апреле 2019 года.