Песков: парад Победы в Донецке - признание общей памяти народа-победителя

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кремль считает хорошей идеей проведение в Донецке 24 июня парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Это [проведение парада в Донецке] вполне может быть приурочено к проведению парада в Москве, но само по себе проведение парада по случаю знаменательной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наших народов вполне понятно, объяснимо и это то, чем можно гордиться", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для народов бывшего СССР "это дата знаменательная, это общая история, великая общая история, которая объединяет народы". Он отметил, что имеет в виду "общий народ - народ-победитель, который победил фашизм и от фашизма спас Европу".

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня - в тот же день, когда парад Победы состоится в Москве. Парад планируется масштабнее, чем в прошлые годы: участвовать будут порядка 2,5 тыс. человек, а также более 100 единиц техники, включая историческую.