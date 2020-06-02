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Путин проведет встречу в режиме видеосвязи с губернатором Тамбовской области

Президент на этой неделе продолжит работу с руководителями российских регионов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи рабочую встречу с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента во второй половине дня запланировано общение посредством видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным", - сказал Песков. Он добавил, что и далее на неделе работа Путина с руководителями российских регионов будет продолжена.

Никитин возглавляет Тамбовскую область с 2015 года.

Также, как напомнил Песков, во вторник президент заслушает по видеосвязи доклад премьер-министра РФ Михаила Мишустина об основных пунктах подготовленного правительством общенационального плана восстановления экономики.

Теги
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