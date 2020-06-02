Матвиенко заявила, что Единый регистр сведений не будет собирать новые данные о россиянах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Единый федеральный регистр, содержащий информацию о населении страны, будет лишь консолидировать уже имеющиеся данные, никакие новые данные о россиянах собираться не будут, заявила на заседании Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко. Соответствующий закон СФ одобрил во вторник.

"Регистр не собирает новые данные о гражданах, а лишь консолидирует уже имеющуюся разрозненную информацию, это очень важно. Регистр не будет содержать никаких свойств личности (медицинских, биометрических), сведений о доходах и так далее. Он крайне необходим для оказания социальной адресной помощи семьям. Состав сведений, включаемых в регистр, строго ограничивается этим законопроектом, он закрытый", - сказала Матвиенко.

"Что касается справедливых опасений о возможности утечки информации, уже есть статья 102 Налогового кодекса РФ ("Налоговая тайна"), где предусмотрено вплоть до уголовного наказание за разглашение данных", - подчеркнула спикер.

Таким образом спикер отреагировала на выступление зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулиной, которая заявила, что данный закон нарушает принципы неприкосновенности частной жизни и право на конфиденциальность, без которого "человек жить не может".

"Я не могу поддержать этот закон, я воздержусь при голосовании за него, так как те негативные последствия, которые наступят от принятия этого закона, значительно превосходят позитивные ожидания от него. Конституционное право на то, что обработка, сбор, хранение, передача, использование персональных данных гражданина возможны только с его согласия, этим законом фактически аннулируется. Этот закон содержит, на самом деле, открытый перечень сведений, информации, есть оговорка, что перечень сведений и порядок предоставления сведений другими информационными системами определяется правительством", - подчеркнула Мизулина.

Ее поддержала сенатор Маргарита Павлова. По ее мнению, "закон несет в себе и риски для национальной безопасности страны".

Как объяснил глава ФНС Даниил Егоров, для ведения регистра и защиты данных граждан будет использоваться оборудование и ПО российского производства из реестра Минкомсвязи. Также он добавил, что в системе ЗАГС, которая является основой для данного регистра, все данные об актах гражданского состояния на сегодняшний день уже есть. "Сам по себе реестр не добавляет никаких данных о человеке", - пояснил Егоров. По его словам, регистр не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании лица.

О законе

Согласно пояснительной записке, документ направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Также установлены цели, в которых могут использоваться сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, - это, в частности, совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций, реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения национальной безопасности, официальный статистический учет населения, составление и реализация государственных и муниципальных программ, подготовка бюджетов бюджетной системы.