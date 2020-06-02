Избирательные урны будут опечатывать каждый вечер в дни голосования по поправкам до 1 июля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Члены избиркомов в присутствии наблюдателей будут опечатывать избирательные ящики каждый вечер в течение шести дней голосования по поправкам к конституции до 1 июля. Об этом рассказала во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома.

Она уточнила, что избирательные участки будут открыты семь дней. При этом "голосование до дня голосования", которое продлится в течение шести дней до 1 июля, отличается по своей процедуре от традиционного досрочного голосования.

"В течение шести дней до дня голосования [избиратели] могут прийти на участок для голосования и отдать свой голос так, как они приходят в день голосования. Комиссия работает, наблюдатели присутствуют, СМИ по желанию присутствуют. Мы просто разводим потоки [людей]. По окончании дня все ящики для голосования в присутствии наблюдателей с участием членов избиркомов опечатываются жестко и строго, с утра голосование возобновляется", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что предусмотренные процедуры обеспечивают тайну и чистоту при проведении голосования, а также исключают какие-либо злоупотребления.

Наблюдатели

Общественные наблюдатели будут присутствовать на всех видах общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

"При всех видах голосования должны быть наблюдатели", - заявила Памфилова, пояснив, что присутствие наблюдателей будет обязательно в том числе при досрочном голосовании и голосовании на дому.

Памфилова заверила, что при осуществлении наблюдения будут обеспечены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. "Мы обязуемся для тех [наблюдателей], у кого нет возможности купить маску, перчатки, тоже обязательно обеспечим [их] этим. И всех представителей СМИ тоже", - пообещала председатель Центризбиркома.

Она вновь пригласила всех, кто скептически относится к процедуре проведения голосования, поработать на нем в качестве наблюдателей.

Согласно закону, общественное наблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет осуществляться через систему общественных палат.