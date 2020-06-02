МИД России: пребывание в тюрьме США Ярошенко на фоне пандемии совершенно неприемлемо

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пребывание в американских тюрьмах российского летчика Константина Ярошенко и других осужденных и задержанных россиян на фоне пандемии коронавируса абсолютно неприемлемо. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии департамента информации и печати МИД России о ситуации с Ярошенко.

"Считаем, что на фоне эпидемии пребывание в американских тюрьмах как Константина Ярошенко, так и других несправедливо осужденных и задержанных соотечественников совершенно неприемлемо. Надеемся, что власти США в самое ближайшее время проявят гуманизм и позволят нашим гражданам вернуться домой", - указали в министерстве.

В дипведомстве указали, что продолжают внимательно следить за ситуацией с находящимися в США в тюрьмах или под следствием гражданами России и напомнили, что глава МИД РФ Сергей Лавров еще 24 марта направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом освободить из заключения по гуманитарным соображениям всех граждан России.

"Реакции до сих пор не последовало", - указали в министерстве.

Кардинально разный подход

Вопрос о скорейшем освобождении Ярошенко с момента его ареста постоянно ставился перед официальным Вашингтоном на всех возможных уровнях.

"Для этого в том числе предлагалось задействовать механизмы, предусмотренные конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Однако всякий раз рассмотрение наших запросов затягивалось, после чего следовал ничем не мотивированный отказ", - отметили в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что россиянин на протяжении 10 лет сталкивается с недопустимо безответственным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей. "Добиться помощи врачей сейчас если и удается, то только после многократных обращений посольства России в США. Причем большинство просьб о проведении полноценных обследований или сложных медицинских процедур попросту остаются без ответа", - указали в диппведомстве.

Такой подход кардинально разнится с тем, как российская сторона относится к официальным обращениям по оказанию помощи, в том числе медицинской, задержанным или отбывающим в РФ наказание иностранным гражданам.

"Один из последних примеров - ситуация с проведением срочной операции Полу Уилану, дело которого разбирается в суде", - отметили в министерства, напомнив, что "ранее ему неоднократно предлагалось хирургическое вмешательство в плановом порядке, чтобы не доводить до экстренной ситуации".