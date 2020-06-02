Нового сенатора от Ярославской области планируют назначить 17 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Назначение члена Совета Федерации - представителя правительства Ярославской области - планируется 17 июня. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении сенатора от Ярославской области Игоря Каграманяна на должность первого заместителя министра здравоохранения России. Документ был опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Планируется, что имя нового сенатора станет известно 17 июня по итогам заседания в Совете Федерации", - проинформировал собеседник агентства.

Каграманян в 2012 году уже занимал должность заместителя министра здравоохранения, с 2014 был первым замглавы Минздрава. С сентября 2017 года Каграманян занимал должность первого председателя комитета Совфеда по социальной политике.